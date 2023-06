Obschon die Bullen sich immer wieder an einer Gegenbewegung bei der Nel ASA-Aktie versuchen, konnte das Papier den Abwärtstrend bisher nicht abstreifen. In der vergangenen Woche reichte es nur für einen kurzen Ausflug über die Marke bei 1,20 Euro. Die Korrektur folgte auf dem Fuße und die Blicke richten sich nun wieder klar in Richtung Süden.Anzeige:Angetrieben durch eine schlechte Stimmung an den Märkten ging es mit Nel ASA (NO0010081235) in den letzten Tagen in einem bedenklichen Tempo südwärts. Diese Entwicklung scheint ...

