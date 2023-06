Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bank of England trat auf die Bremse und hob den Leitzins um einen halben Prozentpunkt an, aufgrund des schwierigen Inflationsumfelds muss sie wohl noch mehr straffen, so die Analysten der Helaba.Sieben Jahre nach dem Brexit-Referendum hätten die Briten ein Problem, an das harte Brexit-Befürworter wohl weniger gedacht hätten: Inflation. Auch im Mai habe die Teuerung mit 8,7% viel zu hoch und erheblich über den Werten der Eurozone oder der USA gelegen. Die Bank of England habe deshalb ihr Tempo bei den Zinserhöhungen wieder angezogen und den Leitzins von 4,5% auf 5,0% angehoben - überraschend deutlich. Dabei sei es die britische Notenbank gewesen, die im Gegensatz zu FED oder EZB noch vor kurzem die Konjunkturprobleme betont habe. ...

