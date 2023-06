Am heutigen Tag notieren aktuell um 12:55 Uhr alle Edelmetalle im Plus, was nach dem gestern durchweg verlustreichen Tag vor allem auf positive Markterwartungen an die um 15:45 Uhr zur Publikation anstehenden vorläufigen S&P-US-Einkaufsmanager-Daten für den Juni zurückzuführen sein dürfte. Dass diese Zahlen mit Verbesserung der weiteren Inflationsperspektiven womöglich deutlich schwächer als noch im Mai ausfallen könnten, würde uns nach entsprechend schwacher Publikation bereits um 10 Uhr für die Eurozone durchaus auch für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...