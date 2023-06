Dank starker Wachstumsraten insbesondere in den vergangenen drei Jahren hat sich Sartorius langfristig mit zum Besten gemausert, was der DAX zu bieten hat. Jetzt aber hat die Story nach einer Prognosesenkung Risse bekommen.Für den in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Laborausstatter ist 2023 bislang ein gebrauchtes Jahr. Nach einem durchaus überzeugenden Jahresauftakt - im Januar wusste man mit einem starken Geschäftsabschluss und einem Umsatzwachstum von 15 Prozent auf 4,18 Milliarden Euro ...

