Kalenderwoche 25 am KMU-Anleihemarkt (19.06.- 23.06.23) - seit dieser Woche befinden sich nun tatsächlich alle aktuellen neuen Anleihen-Angebote in der Zeichnungsphase. Den Start machten am Montag die neue Unternehmensanleihe 2023/26 (ISIN: NO0012487596) der DEAG Deutsche Entertainment AG sowie die Debüt-Anleihe 2023/30 (ISIN: DE000A3LJCB4) der Wiener EPH Group AG. Beide Anleihen haben Zielvolumen von 50 Mio. Euro und Mindestzeichnungsbeträge von 1.000 Euro. Während der Kupon der DEAG-Anleihe zwischen 7,50% und 8,50% liegen wird (finale Entscheidung am Ende der Zeichnungsphase) bietet die EPH Group über eine Laufzeit von sieben Jahren 10% p.a. an. Dabei wird der Kupon monatlich anteilig ausbezahlt.

Seit Mittwoch dieser Woche können Anleger auch den neuen Nordic Bond der HÖRMANN Gruppe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro zeichnen. Der Zinskupon, der nach Beendigung der Angebotsfrist final festgelegt wird, wird zwischen 6,50 % bis 7,50 % p.a. liegen. Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Gruppe, hat der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche Fragen zur nunmehr vierten Anleihe-Emission, dem aktuellen Geschäftsverlauf sowie der zukünftigen Ausrichtung des Technologie-Unternehmens beantwortet. Schon seit vergangener Woche und noch bis kommenden Montag (26.06.) in der Zeichnung ist die besicherte Premieren-Anleihe der AustriaEnergy International GmbH im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro an. Der fünfjährige Green Bond (ISIN: DE000A3LE0J4) wird jährlich mit 8,00 % verzinst. Helmut Kantner, Inhaber und Gründer von AustriaEnergy, hat im Anleihen Finder-Interview und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...