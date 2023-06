Wien (www.fondscheck.de) - Flossbach von Storch baut sein internationales Geschäft weiter aus, so die Experten von "FONDS professionell".Natasha Latich werde künftig als Head of international Distribution unter anderem den Fondsvertrieb in den Auslandsmärkten vorantreiben, wie der in Köln ansässige Vermögensverwalter mitteile. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...