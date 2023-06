DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Volkswagen will Rendite bis 2030 auf bis zu 11% steigern

Volkswagen will die Profitabilität in den kommenden Jahren durch eine stärkere Zusammenarbeit der Marken und Wachstum vor allem in China spürbar verbessern. Bis 2030 soll die Umsatzrendite auf 9 bis 11 Prozent steigen, kündigte der Autokonzern anlässlich seines Kapitalmarkttages an. Bis zum Jahr 2027 soll die Marge als erstes Etappenziel auf einen Korridor von 8 bis 10 Prozent erhöht werden. Den Umsatz will VW bis 2027 um jährlich 5 bis 7 Prozent steigern. Vergangenes Jahr hatte Volkswagen eine Rendite von 8,1 Prozent erreicht, dieses Jahr sollen es 7,5 bis bestenfalls 8,5 Prozent werden.

Europäischer Automarkt nimmt im Mai weiter Fahrt auf

Der europäische Automarkt hat im Mai weiter Fahrt aufgenommen und das Tempo im Vergleich zum Vormonat etwas gesteigert. Wie die europäische Herstellervereinigung Acea mitteilte, legte die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union, der Freihandelszone Efta und in Großbritannien um 18,2 Prozent auf rund 1,122 Millionen Fahrzeuge zu. Im April hatte der Zuwachs 16,1 Prozent betragen. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres belief sich der Anstieg auf 17,4 Prozent. Im vergangenen Jahr waren vor allem aufgrund fehlender Halbleiter deutlich weniger Autos verkauft worden.

Renault-Chef De Meo wird nach IPO auch E-Auto-Tochter Ampere leiten

Renault-Konzernchef Luca de Meo wird auch die neue Elektroauto-Tochter mit dem Namen Ampere leiten, wenn die ihren Börsengang vollzogen hat. Strategiechef Josep Maria Recasens werde dann als COO die operativen Geschäfte von Ampere führen, während Finanzchef Vincent Piquet auch als CFO von Ampere vorgesehen sei, teilte der französische Autokonzern mit. Recasens war zuvor bei der spanischen Volkswagen-Tochter Seat tätig.

Stellantis und Foxconn wollen Halbleiter an Autobranche verkaufen

Stellantis und die taiwanische Foxconn wollen gemeinsam Halbleiter für die Autobranche entwickeln und diese ab 2026 auch an die Industrie verkaufen. Wie die beiden Firmen mitteilten, wird dafür ein paritätisch geführtes Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Siliconauto gegründet. "Das Joint Venture kombiniert die Entwicklungskapazitäten und das Know-How von Foxconn in der IKT-Branche mit dem tiefgreifenden Verständnis von Stellantis für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse auf der ganzen Welt".

Ford bereitet neue Entlassungsrunde in USA vor - Kreise

Ford bereitet sich auf einen weiteren Abbau von Stellen vor, um die im Vergleich zu Wettbewerbern hohen Kosten zu senken. Wie informierte Personen sagten, soll in den kommenden Wochen eine weitere Entlassungsrunde eingeleitet werden. Von den neuen Maßnahmen betroffen sein sollen vor allem Mitarbeiter in den USA. Der Jobabbau könnte bereits in der nächsten Woche angekündigt werden.

Batterie-JV von Ford erhält US-Regierungskredit über 9,2 Mrd USD

Ein Joint Venture des Autobauers Ford soll einen rekordhohen Kredit über 9,2 Milliarden US-Dollar vom Energieministerium erhalten, um Batteriewerke in Tennessee und Kentucky zu finanzieren, die für den Vorstoß des Konzerns in die Elektromobilität entscheidend sind. Der Ford-Deal ist die größte Einzelinvestition in der fast 20-jährigen Geschichte im Kreditprogrammbüro des Ministeriums.

Auch Rivian steigt auf Teslas US-Lade-Technologie um

Weiterer Etappensieg für Tesla im Rennen um die Vorherrschaft bei den nordamerikanischen Standards für das Laden von Elektrofahrzeugen: Nach Ford und GM hat sich nun auch der US-Elektroauto-Hersteller Rivian dazu durchgerungen, die Ladestecker und -technologie des Rivalen zu übernehmen. Damit werden auch Rivian-Fahrer künftig in der Lage sein, ihre Fahrzeuge an Tesla-Schnellladestationen, den so genannten Superchargern, aufzuladen.

ANALYSE/Viele Gründe für Teslas unverhofften Kurssprung

Es gibt viele Theorien, warum der Marktwert von Tesla sich über den vergangenen Monat um eine Viertelbillion Dollar erhöht hat. Man muss die Liste weit nach unten gehen, um das zu finden, worauf die Anleger normalerweise am meisten achten: die vorhersehbaren Gewinnaussichten. Selbst für Teslas Verhältnisse war die jüngste Rally schwindelerregend. Die Aktie hat nach dem verlängerten Wochenende bei über 260 Dollar eröffnet, einem Niveau, das zuletzt im September erreicht wurde, bevor ein enttäuschendes Update für das dritte Quartal eine Reihe von schlechten Nachrichten einläutete.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2023 10:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.