Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA87975Q1000 Temas Resources Corp. 23.06.2023 CA87975Q2099 Temas Resources Corp. 26.06.2023 Tausch 9:1

CA07012B1067 Basin Uranium Corp. 23.06.2023 CA07012B4038 Basin Uranium Corp. 26.06.2023 Tausch 4:1

CA00510L1067 Illumin Holdings Inc. 23.06.2023 CA45232V1067 Illumin Holdings Inc. 26.06.2023 Tausch 1:1

