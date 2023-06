Emittent / Herausgeber: K&E Treuhand GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz/Anleihe

K&E Treuhand GmbH: Wirecard AG in Insolvenz - Fünfter Sachstandsbericht verfügbar



23.06.2023 / 17:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wirecard AG in Insolvenz EUR 500.000.000 0,5% Schuldverschreibungen 2019/2024

(ISIN DE000A2YNQ58, Common Code 205218076, WKN A2YNQ5) Fünfter Sachstandsbericht verfügbar Im Insolvenzverfahren über die Wirecard AG (Az. 1542 IN 1308/20) hat der Insolvenzverwalter den fünften Sachstandsbericht über den Fortschritt des Insolvenzverfahrens vorgelegt. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. Mai 2023. Ebenfalls verfügbar sind die fünften Sachstandsberichte zu den Insolvenzverfahren bzgl. der Wirecard Technologies GmbH (Az. 1542 IN 1352/20) und bzgl. der Wirecard Sales International Holding GmbH (Az. 1542 IN 1353/20). Interessierte Anleihegläubiger können den Bericht vom gemeinsamen Vertreter gegen aktuellen Nachweis ihrer Gläubigerstellung beziehen. Bitte wenden Sie sich dazu per Email an wirecard@ketreuhand.com. Der Nachweis, z.B. eine Bestätigung der Depotbank oder ein Screenshot des Depots, muss (i) den Namen des betreffenden Anleihegläubigers, (ii) das Datum sowie (iii) die Anzahl der im Depot gehaltenen Schuldverschreibungen ausweisen. Bitte beachten Sie, dass die Berichte Informationen enthalten können, deren Verwendung und/oder Offenlegung als Insiderinformation nach Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) oder aufgrund anderer anwendbarer Rechtsnormen reglementiert und/oder beschränkt sein kann. Der gemeinsame Vertreter wird nicht prüfen, ob die Berichte tatsächlich derlei Informationen enthalten, oder (potentielle) solche Informationen unkenntlich machen. K & E Treuhand GmbH

c/o Kirkland & Ellis International LLP

Maximilianstr. 11

80539 München, Deutschland Fax: +49 89 2030 6100

E-Mail: wirecard@ketreuhand.com

www.ketreuhand.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.