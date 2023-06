Hamburg (ots) -enomyc, eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand, ist TOP CONSULTANT 2023. Es ist die siebte Auszeichnung als eine der besten Mittelstandsberatungen Deutschlands infolge. Bundespräsident a. D. Christian Wulff, Mentor des Beraterwettbewerbs, wird die Trophäe heute im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Augsburg überreichen. Die Auszeichnung beruht auf einer wissenschaftlichen Befragung mittelständischer Kunden.Im Auftrag von compamedia hatte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) untersucht, wie gut die teilnehmenden 151 Beratungshäuser bei Referenzkunden bewertet wurden und ob sie sie weiterempfehlen würden. Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und Leiter der WGMB, sieht die TOP CONSULTANT-Auszeichnung vor allem als Orientierungshilfe: "Mittelständische Firmen, die eine Beratung suchen, bekommen durch das Siegel eine Empfehlung, wo mittelstandsbezogene Kompetenz besonders ausgeprägt ist."Entscheidend für die Auszeichnung als TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die WGMB in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff.Starker Footprint in den Bereichen Transformation und Real Estate"Dass unsere Kunden uns über die Jahre ein so hervorragendes Zeugnis ausstellen, zeigt für uns zweierlei: Zum einen, dass unsere Beratung echten Mehrwert schafft. Zum zweiten, dass es in unserer inzwischen 20-jährigen Geschichte gelungen ist, uns mit Expertise in den entscheidenden Gebieten und den richtigen Menschen zukunftsfähig aufzustellen", sagt Martin Hammer, Managing Partner und einer der Gründer von enomyc.Das in Hamburg gegründete Unternehmen war erst kürzlich vom Wirtschaftsmagazin "brand eins" zum wiederholten Male als eine der besten Restrukturierungsberatungen Deutschlands ausgezeichnet worden. Das europaweit an sieben Standorten vertretene Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Beratungsleistungen in den Bereichen Strategy & Corporate Performance, Financial Advisory, Transformation & Restructuring, Mergers & Acquisitions sowie Digital Strategy. Darüber hinaus hat enomyc in den vergangenen Jahren seine Expertise in der Betreuung von Bauträgern und Projektentwicklern, deren Projekte durch steigende Zinsen, massiv gestiegene Preise und den Fachkräftemangel in Schieflage geraten sind, vielfach unter Beweis gestellt.Mehr Informationen und Bildmaterial unter www.top-consultant.de/presseÜber enomyc:enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München und Paris.Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.200 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zehnmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 siebenmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.Pressekontakt:Cathleen Möbius, Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmoebius@enomyc.comwww.enomyc.comOriginal-Content von: enomyc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164573/5542221