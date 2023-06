Überlingen/Augsburg (ots) -Experten für den Mittelstand: 124 Beratungshäuser haben ihre mittelständischen Kunden hervorragend beraten und erhalten deshalb das TOP CONSULTANT-Siegel 2023. Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratuliert den erfolgreichen Beratern am Freitag, 23. Juni, auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Augsburg dazu persönlich. Wulff begleitet den Beraterwettbewerb als Mentor. Grundlage des nunmehr zum 14. Mal stattgefundenen Beratervergleichs ist eine wissenschaftliche Kundenbefragung.Im Auftrag von compamedia prüfte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn die Teilnehmer des Wettbewerbs. Zentral war dabei eine wissenschaftliche Kundenbefragung: Die Bewerber hatten im Vorfeld der Untersuchung Referenzkunden benannt, die dann von der WGMB befragt wurden. Die Referenzkunden gaben beispielsweise an, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung waren oder ob sie die jeweilige Unternehmensberatung weiterempfehlen würden (weitere Informationen unter www.top-consultant.de/pruefkriterien). 124 der 151 teilnehmenden Beratungshäuser setzten sich in dem Wettbewerb durch und tragen ab sofort das TOP CONSULTANT-Siegel.Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, führt gemeinsam mit Bianka Knoblach die WGMB. Er hebt hervor, was die besondere Stärke der ausgezeichneten Beratungshäuser ist: "Die Top-Consultants haben Mitarbeiter, die herausragende Leistungen erbringen. Die Top-Consultants schaffen es zudem, Top-Talente an sich zu binden", stellt er mit Blick auf den Nachwuchs fest.Ob künstliche Intelligenz, Fachkräftemangel oder Energiefragen - Beratungsbedarf haben die mittelständischen Unternehmen in Deutschland mehr als genug derzeit. "Der Beratervergleich TOP CONSULTANT gibt Auskunft darüber, welche Berater sich durch eine mittelstandsorientierte, kundengerechte Arbeitsweise bewährt haben. Diese Sichtbarkeit hilft dann den Beratung suchenden Mittelständlern, den besten Ratgeber zu finden", erläutert Bundespräsident a. D. und TOP CONSULTANT-Mentor Christian Wulff.Das TOP CONSULTANT-Siegel wird in drei Größenklassen vergeben, die sich nach der Anzahl der Beschäftigten richten: bis 10 Mitarbeiter, 11 bis 50 Mitarbeiter und mehr als 50 Mitarbeiter. Pro Größenklasse wird zusätzlich ein "Berater des Jahres" gekürt - das Unternehmen, das den ersten Platz in seiner Größenklasse belegt. Die Platzierungen:Größenklasse der Beratungsunternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern:1. Conor Troy Consulting, 68799 Reilingen ("Berater des Jahres")2. Everto Consulting GmbH, 20459 Hamburg3. Plocher Executive Find GmbH, 70629 StuttgartGrößenklasse der Beratungsunternehmen mit 11 bis 50 Mitarbeitern:1. division one GmbH, 70174 Stuttgart ("Berater des Jahres")2. BECKER + PARTNER Personalberatung und Managementberatung für den Mittelstand PartG., 64625 Bensheim3. TGC Gruppe, 54597 RommersheimGrößenklasse der Beratungsunternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern:1. etventure GmbH, 10117 Berlin ("Berater des Jahres")2. Arthur D. Little GmbH, 60549 Frankfurt am Main3. H&Z Unternehmensberatung AG, 80333 MünchenAusführliche Unternehmensporträts aller geehrten Unternehmen finden sich auf der Website www.top-consultant.de.Weitere Informationen sowie allgemeines Bildmaterial gibt es im Internet unter www.top-consultant.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de.Über den Beratervergleich TOP CONSULTANTEntscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Bewerben können sich insbesondere Management-, IT- und Personalberater. Die wissenschaftliche Leitung des von compamedia seit 2010 organisierten Unternehmensvergleichs liegt in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin. Mehr Informationen unter www.top-consultant.de.Pressekontakt:Sven KamerarTelefon: 07551 94986-33presse@compamedia.deOriginal-Content von: compamedia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32024/5542222