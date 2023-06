DJ Ministerium: Deutschland kann Rohstoffbedarf in einigen Bereichen selbst decken

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland sind nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums in mehreren Bereichen ausreichend heimische Rohstoffe zur Deckung des Eigenbedarfs vorhanden. "In dem Bereich Kalisalze - das ist relevant für die Landwirtschaft -, Steinsalze - relevant für Chemie und Pharma - oder Steine und Erden - relevant für Bau, Glas, Keramik - können wir unseren eigenen Bedarf decken durch das, was wir in Deutschland an Rohstoffen haben", sagte die Parlamentarische Wirtschafts-Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) bei einem Pressegespräch.

Bei der Versorgungssicherheit mit Rohstoffen sei "es relevant zu unterstreichen, dass Deutschland durchaus auch ein rohstoffreiches Land ist". Laut dem von Brantner vorgestellten fünften Gesamtbericht der Initiative für mehr Finanztransparenz und Rechenschaftspflicht im Rohstoffsektor (Extractive Industries Transparency Initiative - EITI) in Deutschland wurden im Berichtsjahr 2020 Zahlungen in Höhe von insgesamt rund 197 Millionen Euro von 18 freiwillig an der Initiative teilnehmenden Unternehmen an staatliche Stellen offengelegt.

Dies sei mit 0,02 Prozent des Bruttoinlandsproduktes "im Gesamtblick nicht so relevant", aber was darauf aufbaue, sei "ein sehr relevanter Teil unserer Wirtschaftsleistung". Die 18 Unternehmen decken laut Brantner 98 Prozent des Marktes ab, in den Bereichen Kali, Steinsalzbergbau, Braunkohle, Erdöl, Erdgas und Stein- und Erdenindustrie.

Als eine der aktuellen Herausforderungen behandelt der Bericht laut Wirtschaftsministerium erstmals das Thema der Sicherung der Rohstoffversorgung in Deutschland in einem eigenen Kapitel. Die Darstellung nimmt demnach die drei Säulen der Versorgungssicherheit in Deutschland in den Fokus: heimische Primärrohstoffe, Sekundär- beziehungsweise Recyclingrohstoffe und Rohstoffimporte. Brantner betonte, Thema des Berichtes sei aber nicht die Energiesicherheit, sondern die Rohstoffsicherheit im engeren Sinne.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2023 11:46 ET (15:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.