Ausgerechnet von Kanzler Olaf Scholz könnte Friedrich Merz noch lernen.(...) Der SPD-Kanzler lässt sich nicht in die Karten schauen. Das hat schon bei Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) funktioniert. Wenn es nötig ist, reagiert Scholz kühl, in typisch hanseatischer Manier, er prescht nicht vor und zeigt in verzwickten Lagen Nervenstärke, indem er sie auch einfach mal aussitzt. Für manche mag das wirken, als hätte der Kanzler keinen Biss. Andere sagen, Scholz beherrscht das Pokerface. Und huscht ihm doch mal ein Grinsen übers Gesicht, finden das viele schlumpfig. Vielleicht ist es genau das: der Schlumpf-Trumpf. Scholz hat ihn, Merz verspielt seine Trümpfe gerade.



