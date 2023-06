Die Schuldenkrise in China verschärft sich weiter. Derzeit befinden sich drei Provinzen in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten - immer mehr Städte haben Probleme, nicht nur ihre Schulden, sondern auch ihre Ausgaben zu finanzieren. China: Provinzen suchen Hilfe in Beijing Mitte März erschien auf der Website der Provinz Guizhou, einer der ärmsten Provinzen im Südwesten von China, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...