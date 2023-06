Tagesgewinner war am Freitag Stadlauer Malzfabrik AG mit 3,04% auf 47,40 (101% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,33% - es war der 5. Tagessieg 2023, Rang 8 im Österreich) vor S Immo mit 2,28% auf 12,56 (16% Vol.; 1W -1,41%) und Zumtobel mit 1,73% auf 7,07 (44% Vol.; 1W 1,73%). Die Tagesverlierer: Marinomed Biotech mit -4,82% auf 39,50 (69% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,73%), Cleen Energy mit -3,41% auf 3,96 (205% Vol.; 1W 0,00%), Pierer Mobility mit -2,40% auf 73,20 (27% Vol.; 1W -2,40%) Die aktuell längste Serie: Stadlauer Malzfabrik AG mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 15.05%) - die längste Serie dieses Jahr: Frequentis 9 Tage (Performance: 21.21%). Siehe auch https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdrastil1.Die ...

