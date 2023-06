Straubing (ots) -



Deutschland hat im Kampf um die besten Kräfte nicht die besten Karten. Der Umzug scheitert vielfach an Bürokratie, an langen Verfahren, an Personalmangel in den Botschaften und in den Ämtern. Warum sollten sich Arbeitssuchende hier in die Schlange stellen, wenn sie die Formalitäten in anderen Ländern online erledigen können ? Außerdem ist die Steuer- und Abgabenlast besonders hoch, das Wohnungsangebot knapp und das Schulwesen nicht für Exzellenz bekannt. Da verwundert es nicht, dass viele, die in Deutschland ihr Glück versuchen wollten, schnell wieder das Weite suchen. Und hingehen, wo sie sich willkommen fühlen.



