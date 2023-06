DJ PTA-Adhoc: Pflege.Digitalisierung Invest AG: Fusion von PPM mit einem Wettbewerber - Abschreibung zum 31.12.2022 - Aber downround protection im Rahmen der Fusion

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/23.06.2023/19:10) - Die Pflege.Digitalisierung Invest AG, Heidelberg, ISIN DE000A3DE6N3 (die "Gesellschaft"), hat heute ihre Anteile an der Pflegeplatzmanager GmbH, Greiz, ("PPM") im Rahmen der Fusion der PPM mit einem Wettbewerber der PPM in Anteile dieses Wettbewerberunternehmens getauscht. Die Fusion erfolgt in Form eines Anteilstausches indem sämtliche Gesellschafter der PPM ihre Anteile an der PPM in das Unternehmen des Wettbewerbers einbringen und im Gegenzug Anteile des Wettbewerberunternehmens erhalten. Die zugrundeliegenden Verträge über den Anteilstausch wurden heute wirksam. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ermöglicht die Erschließung weiter Teile des gemeinsamen Marktes, was den Unternehmenswert des vereinten Unternehmens künftig aller Voraussicht nach deutlich steigern kann.

Zum 31. Dezember 2022 stand die Fusion noch nicht fest. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 der Pflege.Digitalisierung Invest AG wurde eine Bewertung der wesentlichen Beteiligung (PPM) auf stand-alone-Basis vorgenommen. Bei dieser Bewertung wurde ein Abschreibungsbedarf in Höhe von rund EUR 3,1 Mio. auf den Buchwert der Beteiligung identifiziert. Dadurch resultiert für die Gesellschaft ein voraussichtlicher, noch nicht geprüfter, Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 3,2 Mio. für das Geschäftsjahr 2022.

Im Rahmen der Fusion wurde eine Kapitalerhöhung der PPM zu einer angepassten Bewertung der PPM beschlossen, die eine downround protection (Verwässerungsschutzklausel) zugunsten der Gesellschaft auslöste. Hierdurch erhöht sich die Beteiligungsquote der Gesellschaft an der PPM vor dem Anteilstausch erheblich von rund 20,5% auf 34,70%, was bezogen auf das laufende Geschäftsjahr 2023 zum heutigen Tag zu einer Zuschreibung auf den Beteiligungsbuchwert führen würde.

Heidelberg, 23. Juni 2023

Pflege.Digitalisierung Invest AG Der Vorstand

