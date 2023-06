Tiktok startet eine neue Shopping-Initiative direkt über die App. Ähnlich wie Amazon mit seinen Amazon Basics will Tiktok-Mutter Bytedance trendige Produkte selbst herstellen. Tiktok investiert offenbar in Shopping. Laut Financial Times testet die Social-Media-Plattform gerade in Großbritannien ein Feature namens Trendy Beat. User:innen können darüber Produkte einkaufen, die in trendenden Videos zu sehen sind. Die Produkte werden dann von einem Subunternehmen ...

