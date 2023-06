NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Mit der Übernahme von Neptune sei Eni prozyklischer aufgestellt, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf der Telefonkonferenz zu dem Deal habe der italienische Energiekonzern die Synergien betont, die das Zusammengehen biete./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 18:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 18:07 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken