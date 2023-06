NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach höher gesteckten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Mittelwert der neu in Aussicht gestellten Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) 2023 sei 60 Prozent höher als bei der ursprünglichen Prognose, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Freitag. Das zweite Quartal sei für den Hersteller von Solarwechselrichtern stark gelaufen. Wegen der gestiegenen Verfügbarkeit von Komponenten habe sich die Auslastung der Produktionskapazitäten verbessert./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 11:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 11:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0DJ6J9

