An den US-Börsen endet eine schwache Handelswoche. Der Dow Jones gab am Freitag erneut nach - um 0,7 Prozent auf 33.727 Punkte. Der S&P 500 gab heute 0,8 Prozent nach (4.348 Punkte). Der Nasdaq 100 fiel um ein Prozent auf 14.891 Zähler. Die Gründe für diese Entwicklung hatte DER AKTIONÄR bereits zu Handelsbeginn und in den vergangenen Tagen beleuchtet.Grundsätzlich geht es um eine Mischung aus Gewinnmitnahmen, Zinssorgen und eine Mischung aus konjunkturellen Entwicklungen, die auf relativ ambitioniert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...