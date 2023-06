Wie ODDITY Tech Ltd. ("ODDITY"), eine Consumer-Tech-Plattform zur Transformation des weltweiten Beauty- und Wellness-Marktes, heute mitteilte, hat das Unternehmen eine Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission im Zusammenhang mit der geplanten Erstemission seiner Class-A-Stammaktien eingereicht. ODDITY hat beantragt, seine Class-A-Stammaktien am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "ODD" zu handeln. Die Gesamtzahl der emittierten Aktien und die Preisspanne für den geplanten Börsengang sind bislang noch offen. Da das Angebot den jeweiligen Marktbedingungen unterliegt, kann keine Zusicherung erteilt werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen oder in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen es tatsächlich durchgeführt wird.

Goldman Sachs Co. LLC, Morgan Stanley Co. LLC und Allen Company LLC treten als Hauptkonsortialführer des geplanten Börsengangs auf. BofA Securities, Barclays Capital Inc., Truist Securities, Inc., JMP Securities, A Citizens Company, und KeyBanc Capital Markets Inc. fungieren als Konsortialführer für den geplanten Börsengang.

Das Erstangebot wird ausschließlich über einen Prospekt unterbreitet. Sobald verfügbar sind Exemplare des vorläufigen Prospekts für den geplanten Börsengang erhältlich bei: Goldman Sachs Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefonisch unter (866) 471-2526 oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley Co LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, telefonisch unter (866) 718-1649 oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; und Allen Company LLC, Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, New York 10022 oder per E-Mail an allenprospectus@allenco.com.

Die Registrierungserklärung für den Börsengang wurde bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht, bisher jedoch noch nicht bestätigt. Vor Bestätigung der Registrierungserklärung durch die Aufsichtsbehörde dürfen die Aktien weder verkauft noch Kaufangebote akzeptiert werden. Durch die vorliegende Pressemitteilung werden weder Aktien zum Verkauf angeboten noch Angebote zum Kauf eingeholt. Der Verkauf von Aktien in Staaten und Gerichtsbarkeiten, in denen ein solches Angebot vor Erteilung der Zulassung gegen dort geltendes Recht verstoßen würde, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Über ODDITY

ODDITY ist ein Consumer-Tech-Unternehmen, das Digital-First-Marken aufbaut und skaliert, um die offline-dominierte Beauty- und Wellness-Branche zu verändern. Über seine KI-gestützte Plattform bedient das Unternehmen mehr als 40 Millionen Nutzer. Mithilfe von Datenwissenschaft identifiziert es Verbraucherbedürfnisse und entwickelt Lösungen in Form von Beauty- und Wellnessprodukten. ODDITY ist Eigentümer von IL MAKIAGE und SpoiledChild. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Tel Aviv, Israel, und ein Biotechnologielabor in Boston.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230623304678/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Michael Braun

michaelb@oddity.com

Investorenkontakt:

IR@oddity.com