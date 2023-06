Seit einigen Tagen sorgt die Nikola-Aktie an den Märkten für Aufsehen. Dem einstigen Pennystock gelang es, den eigenen Kurs in Windeseile mehr als zu verdoppeln und noch immer lässt sich viel Bewegung feststellen. Leider geht es dabei aber nicht immer in die Höhe und am Donnerstag ließen sich kräftige Gewinnmitnahmen beobachten.Anzeige:Im gestrigen Handel musste Nikola (US6541101050) Kursverluste in Höhe von 6,86 Prozent verkraften, was den Kurs auf 1,24 Euro zurückbeförderte. Zum Vergleich: in der vergangenen Woche ...

