Horrorabsturz bei Siemens Energy. In der Spitze verlor der Aktienkurs am Freitag nach der Ergebniswarnung für das laufende Geschäftsjahr knapp -38 %. Dabei stellt sich aber die Frage, was überraschender ist: Die Warnung von Siemens Energy oder die Überraschung der Anleger.Denn Warnungen von Siemens Energy (DE000ENER6Y0) sind inzwischen so selbstverständlich wie der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang an jedem beliebigen Tag. Seit dem Börsengang ist der Vorstand sehr konstant darin, seine Prognosen nicht einhalten zu können. Dass der Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...