Der Putschversuch der Söldnertruppe Wagner und ihr Einmarsch in Russland hat über Nacht eine neue unübersichtliche politische Lage geschaffen. Während die Söldnertruppe unter ihrem Anführer Jewgeni Prigoschin Militärobjekte im Süden des Landes besetz hält, spricht Kreml-Chef Wladimir Putin von Verrat und bezeichnet den Aufstand in einer Rede im russischen Staatsfernsehen als "Stich in den Rücken". Gegen Prigoschin wurden umgehend Ermittlungen wegen des Aufrufs zum bewaffneten Widerstand begonnen und der russische Geheimdienst FSB rief die Söldner dazu auf, ihrem Anführer nicht zu folgen, sondern ihn festzunehmen.



Angesichts der Entwicklungen und der unklaren Lage hat WELT TV sein heutiges Programm umgestellt und sendet seit 6.30 Uhr bis in den späten Abend eine Sondersendung. Live zugeschaltet aus Moskau wird WELT TV-Korrespondent Christoph Wanner, aus der Ukraine berichtet Tatjana Ohm und im WELT-Studio in Berlin werden Experten und Außenpolitiker zu Gast sein. Alle für den Nachmittag geplanten Dokumentationen entfallen.



