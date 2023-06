Die Notenbanken haben das getan, was die Börsen erwartet haben: die FED legte eine Zinspause ein, trotz weiterhin 'hawkischer' Verbalattacken von FED-Chef Jerome Powell, und die Europäische Zentralbank erhöhte ihre Leitzinsen nochmals ein wenig. Die EZB war auch deutlich später in den laufenden Zinserhöhungszyklus eingestiegen. Was die FED als nächstes tut, hängt von der weiteren Entwicklung der Inflation ab - und die sinkt. Grundsätzlich kann und muss man sagen, dass die Notenbanken immer zu spät und immer zu stark agiert haben. In beide Richtungen. Sie lernen leider nicht aus ihren Fehlern ...

