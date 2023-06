München (ots) -Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, stellt sich gegen Wladimir Putin. Lange waren sie Verbündete, jetzt lässt Prigoschin seine Truppen Richtung Moskau marschieren. Derzeit ist offen, wie die Konfrontation ausgeht. Wie gefährlich ist dieser Angriff für die Macht des russischen Präsidenten? Was sagt der Wagner-Vorstoß über die Stärke der russischen Armee aus? Welche Folgen hat die Auseinandersetzung zwischen Prigoschin und dem Kreml für den Fortgang des Krieges gegen die Ukraine? Eröffnet sie der Ukraine neue Möglichkeiten für ihre Gegenoffensive? Wie sollten die Verbündeten der Ukraine jetzt reagieren?Zu Gast bei Anne Will:Lars Klingbeil (SPD), ParteivorsitzenderRoderich Kiesewetter (CDU), MdB, Außenpolitiker, Oberst a.D.Sabine Adler, Osteuropaexpertin beim Deutschlandradio, ehem. Korrespondentin in MoskauCarlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr MünchenIna Ruck, ARD-Korrespondentin in MoskauVassili Golod, ARD-Korrespondent in KyivANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5542447