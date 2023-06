Köln (ots) -Das Erste, Sonntag, 25. Juni 2023, 12.03 UhrPresseclubAuch der Presseclub im Ersten befasst sich am Sonntag mit den innenpolitischen Ereignissen in Russland. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat angedroht, bis nach Moskau vorzurücken, um die Militärführung des Kremls zu stürzen. Eskaliert der Machtkampf zwischen Prigoschin und Putin?Darüber diskutiert WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni mit folgenden Gästen:Tomas Avenarius, Süddeutsche ZeitungKatrin Eigendorf, ZDFChristoph Schiltz, WELTAnastasia Tikhomirova, Freie JournalistinRedaktion: Vera Dreckmann (WDR)Das Erste sendet am heutigen Abend (24.06.2023) um 20.15 Uhr den Brennpunkt: Machtkampf in RusslandDer Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, stellt sich offen gegen die russische Führung. In Rostow, im Süden Russlands, haben seine Kämpfer offenbar die Kontrolle über die militärischen Einrichtungen übernommen. Prigoschin droht nun weiter bis nach Moskau zu ziehen. Putin spricht von Verrat und ruft in Moskau den Anti-Terror-Notstand aus. Wie sehr ist Putins Macht in Frage gestellt? Könnte es in Kürze zu einem Putsch in Moskau kommen? Darüber spricht Moderatorin Ellen Ehni mit Ost-Expertin Sarah Pagung von der Körber-Stiftung und den ARD-Korrespondenten Ina Ruck und Vassili Golod.Moderatorin: Ellen EhniRedaktion: Markus Zeidler, Ingrid Bertram, Merle Steiger (WDR)Pressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: kommunikation@wdr.dewww.ard-foto.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5542446