SMA Solar spielte zuletzt seine ganze Stärke aus und beendete die Woche mit einem deutlichen Plus. Immerhin findet sich der Kurs 15,06 Prozent höher wieder als vor einer Woche. Der Titel beendete drei der fünf Tage im grünen Bereich. Dabei kletterte SMA Solar am Freitag mit einem Plus von 16,57 Prozent am stärksten. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye? Alles in Butter ist nach diesem Zwischenspurt für die Charttechniker. Weil dieses Plus der Aktie ...

