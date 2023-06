Ganz eng wird es jetzt für Teamviewer-Aktionäre. Immerhin verloren die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche 2,64 Prozent. Für die Aktie ging es an drei der fünf Tage nach unten. Dabei erwischte es Teamviewer am Dienstag mit einem Minus von 3,09 Prozent besonders arg. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...