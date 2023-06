Für Aixtron-Aktionäre kam es in den vergangenen Tagen knüppeldick. Schließlich verloren die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche 3,04 Prozent. An drei der fünf Sitzungen erlitt der Titel Kursverluste. Am Mittwoch kassierte Aixtron dabei einen regelrechten Tiefschlag mit einem Minus von 1,70 Prozent. Wie geht es nun weiter? Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Denn es fehlen nur geringfügige Verluste für neue Verkaufssignale. ...

