PHOENIX/ARIZONA (IT-Times) - Der US-Elektrofahrzeug-Entwickler Nikola hat am Freitag bekannt gegeben, dass sich ein Brand in der Zentrale in Arizona ereignet hat. Die Nikola Corporation (Nasdaq: NKLA, ISIN: US6541101050), ein US-amerikanisches Startup, das Wasserstoff-betriebene Elektro-LKWs entwickelt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...