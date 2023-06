Nach dem Rekordhoch beim DAX ging es für deutsche Aktien und die Börse in der vergangenen Woche wild zu. Doch für manche Aktien wie Vonovia, Siemens Energy, Deutsche Bank, Bayer, Volkswagen oder Daimler Truck sehen Analysten jetzt bis zu 69 Prozent Potenzial. In Zusammenarbeit mit Roland Frank Bis zu 69 Prozent Kurspotenzial mit diesen DAX-Aktien Aktuell sehen die Analysten bei Bloomberg am meisten Kurspotenzial bei der Siemens Energy Aktie. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...