Kommt nach der Bitcoin-Talfahrt endlich die Rettung? Die Kryptowährung konnte in den letzten Tagen ein Plus von knapp 14 Prozent verzeichnen. Grund dafür ist der weltweit größte Vermögensverwalter. Stehen damit die Zeichen auf Kauf?Nach turbulenten Wochen mit Klagen der SEC gegen die zwei wichtigsten Kryptobörsen Binance und Coinbase kann der Bitcoin erstmals wieder durchatmen. Grund dafür? BlackRock. Mit einem verwalteten Vermögen von 9 Billionen Dollar steht das Unternehmen an der Spitze des Finanzmarktes. ...

