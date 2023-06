Unterföhring (ots) -Thomas Gottschalk, Elyas M'Barek, Bastian Pastewka, Shirin David, Mark Forster, Anke Engelke, Olli Schulz, Nilam Farooq, Sido und zwei Wildcard-Kandidat:innen konnten Joko Winterscheidt bereits die Show stehlen und den einzigartigsten Preis in der Geschichte der Quizshows gewinnen: Eine ganze Show.Der originale Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?", Joko Winterscheidt, präsentiert am kommenden Samstag (1. Juli, 20:15 Uhr) zusammen mit seinen prominenten Gästen und einstigen Kontrahent:innen Palina Rojinski, Sido und Mark Forster erlesene Höhepunkte aus fünf Staffeln der ProSieben-Erfolgsshow.Schon im Herbst geht "Wer stiehlt mir die Show?" weiter. Dann wollen Kabarettistin Hazel Brugger sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz Jokos Job als Quizmaster stehlen."Wer stiehlt mir die Show? Best Of" am Samstag, 1. Juli 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5542625