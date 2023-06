Apple ist ein Rekordgarant. In den vergangenen 20 Jahren, seit dem glorreichen Comeback der Firma, hat die Aktie 49,4 Prozent jährlich zugelegt. Die Marktkapitalisierung ist auf exakt 2,93 Billionen Dollar gestiegen. Kritiker merken an: Apple ist in jedem Depot - der Kurs kann nicht mehr steigen. Aber stimmt das?DER AKTIONÄR wollte wissen, wie viele seiner Leser in Apple investiert haben. Das Ergebnis der repräsentativen Umfrage: 62 Prozent. 38 Prozent der Leser sind demnach mögliche Apple-Käufer. ...

