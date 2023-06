Der Bitcoin hat in den letzten Tagen wieder den Vorwärtsgang eingelegt und auf Wochensicht fast 16 Prozent zugelegt. Am Freitag markierte der dabei sogar den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Nur ein Strohfeuer oder der Beginn einer neuen Rally? Da gehen die Meinungen der Instagram-Follower des AKTIONÄR auseinander."Wo wird der Bitcoin zum Jahresende stehen", hat DER AKTIONÄR die Follower bei Instagram am Freitag gefragt - und ein durchaus überraschendes Ergebnis bekommen. 42 Prozent der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...