Der DAX geht angeschlagen in die neue Woche. Von der Euphorie rund um das Rekordhoch vor wenigen Tagen ist nicht mehr viel übrig. Wie tief der DAX jetzt fallen kann und was die Gründe dafür sind. Steigende Zinsen und kein Ende in Sicht - am deutschen Aktienmarkt könnte sich die Stimmung Strategen zufolge deshalb weiter verschlechtern. In der alten Woche rutschte der DAX unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten und verlor bei einem ...

