Noch vor einigen Tagen schien die Welt an den Börsen einigermaßen in Ordnung zu sein. Trotz vieler Krisen und Probleme kletterte der DAX auf ein Rekordhoch und es gab allerorten grüne Vorzeichen zu sehen. In der abgelaufenen Woche scheint sich die Stimmung ins Gegenteil verkehrt zu haben und es gab teils drastische Einbrüche bei Einzeltiteln zu sehen.Anzeige:Mit zu den größten Enttäuschungen in dieser Woche zählt die Aktie von Plug Power (US72919P2020), welche auf Wochensicht um 14,7 Prozent einknickte. In der zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...