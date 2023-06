Sport/Special Olympics (ots) -



Viele Zuschauer, gleichermaßen friedliche wie ausgelassene Stimmung und sportliche Erfolge - die Special Olympics in Berlin waren das, was sich Fußball-Deutschland für das EM-Jahr 2024 erhofft: ein richtiges Sommermärchen. Es bleibt zu hoffen, dass die in Berlin erzeugte Sichtbarkeit dazu beiträgt, dass etwas passiert, sich auch Vereine öffnen. Die Politik, die sich in der vergangenen Woche immer wieder öffentlichkeitswirksam an den Sportstätten ablichten ließ, und die Sportfachverbände sind gefordert.



