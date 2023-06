Kräftig den Hintern versohlt bekamen in den vergangenen Tagen Aixtron-Aktionäre. So notieren die Kurse 3,04 Prozent leichter als in der Vorwoche. Insgesamt drei der fünf Handelstage beendete das Wertpapier mit Rücksetzern. Dabei erwischte Aixtron am Mittwoch mit einem Minus von 1,70 Prozent am heftigsten. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären. Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. ...

