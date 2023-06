Kompakte Bauweise für die "branchenweit längste Haltbarkeit"

Mehr Komfort für Verbraucher ohne lästiges Aufladen bei niedrigeren Kosten für Marken

Führender Aerosol-Experte: Innovation spielt "führende Rolle" beim Schutz von Rauchern vor den schädlichen Folgen von Zigaretten

FEELM, Teil des führenden Unternehmens für Zerstäubungstechnologie SMOORE, präsentierte seine neue Einweg-Vape-Batterielösung TOPOWER bei einem wichtigen Branchenevent im Nahen Osten.

Die bahnbrechende Batterietechnologie wurde für Märkte entwickelt, die eine höhere Anzahl von Zügen erlauben, und soll die Haltbarkeit von Einweggeräten erhöhen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Akkus bietet sie bei gleicher Akkugröße 30 mehr Kapazität für bis zu 6.000 Züge, ohne dass ein erneutes Aufladen notwendig ist. Außerdem gewährleistet TOPOWER eine konstante Stromabgabe, wodurch der durch Spannungsabfall verursachte Verlust an Aroma vermieden wird.

FEELM zufolge bietet die Innovation auch die branchenweit längste Haltbarkeit, da die Selbstentladung nach sechs Monaten nur 1 und nach einem Jahr nur 3 beträgt dies entspricht einem Zehntel der üblichen Selbstentladung bei herkömmlichen Batterien, so die Marke.

Rex Zhang, Assistant President bei FEELM, kommentiert TOPOWER wie folgt: "Dies ist unsere neue Batterietechnologie, die für Einweg-Vapes mit einer höheren Kapazität an Zügen geeignet ist, und ermöglicht Vaping ohne Aufladen bei extrem niedriger Selbstentladung und maximaler Energiedichte." Er fügt an: "Das Ziel unserer Branche ist es, eine rauchfreie Zukunft zu ermöglichen und Erwachsene von den schädlichen Folgen tödlicher Zigaretten zu befreien die Technologie wird dabei eine führende Rolle übernehmen."

Laut Rex Zhang ist der Verzicht auf das lästige Aufladen bei TOPOWER ebenso für Marken wie für Verbraucher von Vorteil. Aufgrund der Batterielösung entfallen zusätzliche Ladekabel und interne Ladekomponenten, wodurch die Produktionskosten gesenkt werden. Ebenso müssten Verbraucher nicht länger planen, wann und wo sie ihr Einweggerät das nächste Mal anschließen können. Dadurch würden "die Ängste der Nutzer verringert" und ein "komfortables Vaping-Erlebnis" geschaffen.

TOPOWER wurde in zwei Lösungen integriert die Keramikspulen-Einweglösung von FEELM Max und die Mesh-Spulenlösung von Power Alpha -, um so vielen Nutzern wie möglich die Sorgen um den Ladezustand der Batterie zu nehmen. FEELM Max und Power Alpha wurden bereits in großem Umfang vermarktet und haben in mehreren Ländern beachtliche Erfolge erzielt. Der kommerzielle Mehrwert der Lösungen und Technologien eröffnet den Marken eine Fülle an Möglichkeiten.

Die diesjährige World Vape Show in Dubai hat FEELM zweifellos eine perfekte Plattform für die Präsentation von TOPOWER geboten, und die Technologie ist ein Beweis für die unerschütterliche Entschlossenheit von FEELM, Innovationen zu entwickeln und voranzutreiben.

Über FEELM

FEELM, die Flaggschiff-Technologiemarke von SMOORE, ist weltweiter Marktführer bei geschlossenen Vape-Systemen. Auf der Grundlage der weltweit führenden Keramikspulen-Heiztechnologie kombiniert FEELM die authentische Aroma-Reproduktionstechnologie mit innovativer Elektronik und sorgt so für ein ultimatives Gefühl und überragendes Vape-Erlebnis.

Über SMOORE

SMOORE wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Zerstäubungstechnologien für Produkte mit reduzierten Gesundheitsrisiken sowie für medizinische, pharmazeutische und kosmetische Zerstäubungstechnologien. Mit interdisziplinärer Zerstäubungsforschung und einem vielfältigen Produktportfolio hat sich SMOORE dem Ziel verschrieben, eine richtungweisende Plattform zu entwickeln, die eine höhere Lebensqualität ermöglichen soll.

Mit kontinuierlichen FuE-Investitionen und führenden Produktionskapazitäten betreibt SMOORE über 14 Technologieforschungszentren weltweit. Seine Produkte sind in mehr als 50 Ländern und Regionen erhältlich. Am 10. Juli 2020 hat SMOORE seinen Börsengang in Hongkong bekannt gegeben.

