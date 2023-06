Osnabrück (ots) -Debatte um Wolf: Niedersachsens Umweltminister bekommt MorddrohungenChristian Meyer zitiert aus Drohschreiben: "Wenn Wölfe entnommen werden, werden auch Sie entnommen" - Minister plädiert für verbale AbrüstungOsnabrück. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer sieht sich im Zuge der Debatte um den Wolf nicht nur drastischen Beleidigungen, sondern auch Morddrohungen ausgesetzt. "Wüste Beschimpfungen sind an der Tagesordnung, und ich habe auch erst vorige Woche wieder eine Morddrohung bekommen.,Wenn Wölfe entnommen werden, werden auch Sie entnommen', hieß es", sagte der Grünen-Politiker im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Er habe den Vorgang selbstverständlich bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.Gleichzeitig warb Meyer darum, die emotionale Debatte um den Wolf zu versachlichen. "Was mich wirklich erschüttert, ist die Hetze zwischen Wolfsschützern und Wolfsgegnern, die gerade in anonymen Internetforen ihren negativen Höhepunkt erreicht", erklärte Meyer und fügte hinzu: "Es gibt kaum ein Thema, das so eine emotionale Verhärtung mit übelsten Beleidigungen aufweist. Ich werbe da sehr um verbale Abrüstung und Rückkehr zur Sachlichkeit und Dialog."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5542909