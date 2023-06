Am Freitag ging aus Börsensicht eine enttäuschende Börsenwoche zu Ende und fast alle größeren Indizes mussten Federn lassen. Der DAX verlor 477 Punkte in einer Woche und ging mit einem -2,92 % aus dem Freitagshandel. Der Dow Jones verlor im selben Zeitraum 1,67 %, der S&P 500 verlor 1,39 % und beim Technologieindex Nasdaq 100 waren die Verluste auf 1,28 % beschränkt. War das der Startschuss einer größeren Korrektur an den Märkten, oder nur ein normales Durchatmen der Märkte nach dem deutlichen Anstieg ...

