In dieser Woche hat der US-Pharmakonzern die Übernahme des Biopharmaunternehmen DICE THERAPEUTICS für rund 2,4 Mrd. $ fest vereinbart. ELI LILLY will dabei je DICE-Aktie 48 $ in bar zahlen, was einem Aufschlag von rund 40 % auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs von Mitte Juni entspricht. Mit der Übernahme von Dice erhält ELI LILLY Zugriff auf die Technologieplattform Delscape zur Entwicklung neuer, mündlich einzunehmender Medikamente gegen chronische Immunerkrankungen. Aktuell hat ELI LILLY fünf neue Medikamente vor der Markteinführung, darunter das Alzheimer-Medikament Donanemab und Mounjaro, ein Medikament zur Gewichtsreduktion. Trotz der sportlichen Bewertung (2023er-KGV von 55) bietet ELI LILLY damit unverändert viel Kurspotenzial.



