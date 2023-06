Köln (ots) -Pünktlich zum Start der Sommerferien schenkt Pixum seinen Kundinnen und Kunden ein neues Fotoprodukt, das perfekt in die Urlaubssaison passt: Die Pixum Postkarte. Damit lassen sich persönliche und individuelle Fotos schnell und einfach direkt vom Smartphone als gedruckte Postkarte an Empfänger in ganz Europa verschicken. Ein besonderes Highlight: Unter dem Motto "Schick deine Fotos auf Reisen" schenkt Pixum zum Auftakt allen Kundinnen und Kunden drei kostenlose Pixum Postkarten - inklusive Versandkosten!Das Selfie vorm Eiffelturm, das Familienfoto vom Strand oder der traumhafte Sonnenuntergang in den Bergen: Mithilfe der Pixum Postkarte entstehen echte Urlaubsgrüße zum Anfassen, die persönlicher kaum sein könnten.Mit der neuen Pixum Postkarte spart man nicht nur Zeit, weil man weder Briefmarken noch Briefkasten suchen muss. Sie lässt sich darüber hinaus mit nur wenigen Klicks, zu jeder Uhrzeit und von jedem Ort der Welt gestalten und verschicken (Internetverbindung vorausgesetzt). Und so einfach funktioniert's: Fotos auswählen, Postkarte in der Pixum App gestalten, Kurztext und Adresse hinzufügen, Postkarte mit dem Handy abschicken, fertig. Schon gehen die Fotos auf Reisen.Dank einer Zustellungszeit von unter drei Tagen, kommen die persönlichen Urlaubsgrüße sogar noch zeitig an, wenn man sie erst gegen Ende der Reise verschickt. Alle Postkarten von Pixum werden zudem auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.Die Pixum Postkarte ist ab sofort in den Formaten Klassik und XL erhältlich. Bis zum 31.10.2023 gibt es zudem drei Klassik Postkarten als Willkommensgeschenk.Weitere Infos unter: www.pixum.de/postkarteAlle Eckdaten zusammengefasst- Produktname: Pixum Postkarte- Exklusiv in der Pixum App für Android & iOS- Ab sofort verfügbar- Zwei Varianten erhältlich: Klassik und XL- Produziert mit FSC®-zertifiziertem Papier (FSC-C101851)- Versand an nationale und internationale Adressaten möglich- Zustellungszeit jeweils ca. 1-3 Tage- Website: www.pixum.de/postkartePixum Postkarte Klassik- Maße: 14,8 x 10,4 cm- Zum Auftakt gibt es drei Pixum Postkarten im Klassik-Format geschenkt. Die Aktion endet am 31.10.2023- Regulärer Preis national: 2,69 EUR inkl. Versand (1,99 EUR + 0,70 EUR Versand)- Regulärer Preis international: 2,94 EUR inkl. Versand (1,99 EUR + 0,95 EUR Versand)Pixum Postkarte XL- Maße: 21 x 10,5 cm- Preis national: 3,19 EUR inkl. Versand (2,49 EUR + 0,70 EUR Versand)- Preis international: 3,44 EUR inkl. Versand (2,49 EUR + 0,95 EUR Versand)Über PixumPixum ist einer der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa. Neben dem besten Kundenservice und einem einfachen, inspirierenden Einkaufserlebnis, begeistert Pixum seine Kunden mit hochwertigen Markenprodukten wie dem Pixum Fotobuch, dem Pixum Wandbild oder dem Pixum Fotokalender. So hilft der Online-Fotoservice, allen Kunden ihre schönsten Foto-Momente zu bewahren, zu teilen und zu genießen.Pixum Kunden können ihre hochwertigen Fotoprodukte zu jeder Zeit und an jedem Ort gestalten und bestellen - mobil über die Pixum App, auf der Pixum Website oder über die kostenlose Pixum Fotowelt Software. Sowohl die Pixum Produktqualität als auch der Pixum Kundenservice wurden bereits vielfach ausgezeichnet, u.a. vom TÜV Rheinland und der Zeitschrift CHIP.Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in modernen und innovativen Räumlichkeiten in Köln und beschäftigt über 160 Mitarbeiter.Seit Ende 2014 wird mit der Marke artboxONE (artboxone.de) in einem eigenen Online-Shop kuratierte Kunst angeboten. Die vielfältigen Motive reichen von Typografie über Handlettering bis hin zu Street-Art und sind u.a. auf hochwertigen Wandbildern erhältlich.Pressekontakt:Ingo KreutzMobil: +49 (0) 152 56 762 632Isabel ReuterMobil: +49 (0) 151 46 222 912E-Mail: presse@pixum.compixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058813/100908753