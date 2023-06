The following instruments on XETRA do have their first trading 26.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.06.2023Aktien1 KYG040111216 Anta Sports Products Ltd.-R2 VGG2R04S1048 DPC Dash Ltd.3 KYG596691124 Meituan-R4 NO0012851874 DOF Group ASA5 US6294361067 NTT Data Corp. ADR6 CA07012B4038 Basin Uranium Corp.7 CA45232V1067 Illumin Holdings Inc.8 CA87975Q2099 Temas Resources Corp.Anleihen1 US44891CCF86 Hyundai Capital America2 US44891CCG69 Hyundai Capital America3 US63111XAG60 Nasdaq Inc.4 US682695AA94 OneMain Finance Corp.5 FR001400IWZ3 SAGESS6 US63111XAK72 Nasdaq Inc.7 XS2643673952 Nasdaq Inc.8 US44891CCH43 Hyundai Capital America9 US44891CCJ09 Hyundai Capital America10 US63111XAH44 Nasdaq Inc.11 US63111XAL55 Nasdaq Inc.12 FR001400IVT8 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale13 US30216BKB70 Export Development Canada14 US45906M4C29 International Bank for Reconstruction and Development15 XS2639027346 Nova Kreditna banka Maribor d.d.16 US63111XAJ00 Nasdaq Inc.