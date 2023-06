Novo Nordisk 0.61% FNIInvest (IRM20FNI): Das Pharmaunternehmen Novo Nordisk gab vor knapp einer Woche bekannt, dass man die Produktionsstätte in Dänemark ausbauen möchte. Dafür wird der Konzern 15,9 Mrd. DKK (2,1 Mrd. EUR) in den Standort Hillerod investieren. Novo Nordisk möchte sich damit besser im Bereich "schwere chronische Krankheiten" aufstellen. Da es sich vor allem um eine Produktionsstätte handelt, kann man mit diesem Schritt eventuell den neueren Problemen der Produktionsknappheiten entgegenwirken. In den letzten Monaten musste Novo Nordisk den Verkauf der derzeit begehrten Adipositas-Medikamente drosseln, da man mit der Nachfrage nicht Schritt halten konnte. Am heutigen Nachmittag wurde zudem eine Meldung der EMA in Bezug auf den ...

