Die Halbjahreszahlen im Geschäftsjahr 2022/23 (per 30.9.) von LS Telcom haben uns enttäuscht. Der Umsatz blieb stabil bei rd. 21 Mio. Euro, während das Nettoergebnis auf -0,4 Mio. Euro (HJ 2022/23: 0,5 Mio. Euro) abrutschte. Die Ziele für das Gesamtjahr will das Management dennoch erreichen. Demnach soll der Umsatz zwischen 43,0 und 47,5 Mio. Euro und damit nah am Vorjahreswert liegen. Für das EBIT werden unverändert 2,1 bis 2,6 Mio. Euro genannt. ...

