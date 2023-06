* Wichtige Lektion der Finanzmarktgeschichte* Noch größere Ungleichgewichte und Risiken als im Jahr 2000* Schützen Sie sich mit Gold und Minenaktien

Liebe Leser,



"letzte Zinserhöhung der Fed" habe ich an dieser Stelle bereits vor sechs Wochen getitelt. Tatsächlich haben die US-Zentralbanker auf ihrer nächsten Sitzung, die am 14. Juni 2023 stattgefunden hat, erstmals in diesem Jahr keine Zinserhöhung mehr vorgenommen.



Weitere Zinsanhebungen seien durchaus möglich, haben sie - wie üblich in solchen Fällen - zwar verlauten lassen. Doch das ist nur belangloses Gerede. Angesichts der Rezession, die nicht nur in Deutschland schon begonnen hat, sondern unseren Modellen zufolge auch in den USA, sind weitere Zinserhöhungen der Fed extrem unwahrscheinlich. Das zeigt die Finanzgeschichte in aller Deutlichkeit.



Für Sie als Anleger hält die Finanzmarktgeschichte allerdings noch sehr viel mehr bereit. Deshalb sollten Sie sie kennen.





